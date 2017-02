»

(Lien direct) NIGHT DEMON (Heavy Metal) sortira son nouveau disque Darkness Remains le 21 avril sur SPV/Steamhammer. Le 1er single et vidéo sera "Welcome To The Night" le 3 mars et pour "Hallowed Ground" le 7 avril. Tracklist:



1-WELCOME TO THE NIGHT 3:51

2-HALLOWED GROUND 3:53

3-MAIDEN HELL 2:43

4-STRANGER IN THE ROOM 4:09

5-LIFE ON THE RUN 3:34

6-DAWN RIDER 3:22

7-BLACK WIDOW 3:26

8-ON YOUR OWN 3:27

9-FLIGHT OF THE MANTICORE (Instrumental) 4:06

10-DARKNESS REMAINS 5:31

11-WE WILL ROCK YOU (Queen cover version) 2:58 – digital bonus track

12-TURN UP THE NIGHT (Black Sabbath cover version) 3:24 – digital bonus track