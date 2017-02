»

(Lien direct) Despond, LOSS (Funeral Doom/Death Metal) revient avec un nouvel album. Horizonless paraîtra le 19 mai via Profound Lore Productions en double vinyle, CD et digital. Ce long format a été produit Billy Anderson, également 'guest vocal' sur le titre "When Death Is All” (tout comme Wrest - Leviathan - et Stevie Floyd - Taurus/Dark Castle). L'artwork est l’œuvre de Adam Burke (Nightjar Illustration) et un teaser est à découvrir sur Youtube. La tracklist est la suivante :



1. The Joy Of All Who Sorrow

2. i.o.

3. All Grows On Tears

4. Moved Beyond Murder

5. Naught

6. The End Steps Forth

7. Horizonless

8. Banishment

9. When Death Is All