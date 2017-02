»

(Lien direct) BLOODSOAKED (Death Metal). Frost Image a été remasterisé pour l'occasion par Dan Lowndes au Resonance Sound (Grave Miasma, Cruciamentum, Question) et les trois titres bonus (tirés du EP The Omen) ont été remastérisé par Ted Tringo au The Ancient Way Mastering. Cette réalisation comprend un nouveau layout, des photos inédites du groupe ainsi que les paroles (livret de 12 pages). Le titre "Emptiness" est en écoute sur SoundCloud. Et, les précommandes sont ouvertes à cette adresse.