(Lien direct) POSSESSION (Black Metal) aura pour titre Exorkizein et sortira le 7 avril sur Invictus Productions (CD) et Iron Bonehead Productions (vinyle). L'artwork est signé Chris Moyen. Découvrez ci-dessous un nouvel extrait avec le titre "In Vain". Voici également le tracklisting :





01. Intro

02. Sacerdotium

03. Infestation - Manifestation - Possession

04. Beast Of Prey

05. In Vain

06. Take The Oath

07. Preacher's Death