(Lien direct) HAVOK (Thrash) vient de dévoiler un nouveau morceau à travers le clip ci-dessous. Il s'agit du titre "Intention To Deceive" tiré de l'album Conformicide à paraître le 10 mars sur Century Media. Voici le tracklisting :



01. F.P.C.

02. Hang ‘Em High

03. Dogmaniacal

04. Intention To Deceive

05. Ingsoc

06. Masterplan

07. Peace Is In Pieces

08. Claiming Certainty

09. Wake Up

10. Circling The Drain

11. String Break

12. Slaughtered