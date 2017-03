»

(Lien direct) NECROWRETCH (Death Metal) vient de dévoiler un troisième extrait de son prochain album. Il s'agit du titre "Curse Of Blasphemy" en écoute ci-dessous. Satanic Slavery sortira le 12 avril sur Season Of Mist Records.



01. Sprawl Of Sin (YouTube)

02. Tredeciman Blackfire

03. Satanic Slavery (YouTube)

04. Evil Names

05. Hellspawn Pyre

06. Bestial Rites

07. Curse Of Blasphemy

08. Verses From The Depths