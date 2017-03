News » Les news du 6 Mars 2017 News Les news du 6 Mars 2017 Amiensus - Satyricon - Gravetemple » (Lien direct) AMIENSUS (Black Metal Progressif), All Paths Lead To Death, a été mis en ligne sur Youtube. Pour rappel, ce dernier sortira le 19 mai prochain via Apathia Records et les précommandes sont ouvertes à cette adresse. L'artwork est basée sur une peinture de John Martin ("Satan Presiding at the Infernal Council") avec un layout réalisé par Manum Diaboli Art.

» (Lien direct) SATYRICON (Black Metal / Rock) a débuté l'enregistrement de son nouvel album. La sortie est fixée au 22 septembre et une tournée européenne qui devrait s'ouvrir la même semaine.

» (Lien direct) GRAVETEMPLE (Black Metal/Expérimental/Psychédélique), formé par Attila Csihar, Oren Ambarchi et Stephen O'Malley, va sortir son premier album le 27 mai chez Svart Records. Impassable Fears sera disponible en vinyle, CD et digital. L'artwork est l’œuvre de Denis Forkas Kostromitin.

VOIR AUSSI Les news du 5 Mars 2017

Cult Of Eibon

AJOUTER UN COMMENTAIRE

GROUPES DU JOUR Satyricon

Black Metal / Rock - Norvège