(Lien direct) AMIENSUS (Black Metal Progressif), All Paths Lead To Death, a été mis en ligne sur Youtube. Pour rappel, ce dernier sortira le 19 mai prochain via Apathia Records et les précommandes sont ouvertes à cette adresse. L'artwork est basée sur une peinture de John Martin ("Satan Presiding at the Infernal Council") avec un layout réalisé par Manum Diaboli Art.