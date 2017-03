»

(Lien direct) SWARM (Groove/Thrash) vient de sortir son 1er LP Division & Disharmony, accompagné d'un clip pour "Headtrip". Tracklist:



1. It Never Happened

2. The New Order

3. Written In Blood

4. No Gods // No Guns

5. Rest of My Dust

6. Bloodcode

7. No Man's Land

8. Headtrip

9. Another Moment to Die

10. C23H27Cl2N3O2