(Lien direct) Tiberivs, c'est le titre que porte le troisième album de CULT OF ERINYES (Black Metal) et qui paraîtra en mai prochain chez code666 (Aural Music). Plus d'informations sur le site du label. Voici la tracklist :



I. Achaea, 41 B.C. (feat. Alex from Kall, Hypothermia, Craft)

II. Nero (Divine Providence)

III. Casus Belli

IV. Bred For War

V. Loner

VI. Germanicus

VII. First of Men

VIII.Damnatio Memoriae

IX. For Centuries To Come (feat. Marc De Backer from Wolvennest and Déhà from Yhdarl, Maladie, Merda Mundi)