(Lien direct) MERRIMACK (Black Metal) sortira le 9 juin son nouvel album intitulé Omegaphilia. Celui-ci sera disponible via le label Season Of Mist. Découvrez ci-dessous un premier extrait avec le titre "Apophotic Weaponry". Voici le tracklisting :



01. Cauterizing Cosmos

02. The Falsified Son

03. Apophatic Weaponry

04. Gutters Of Pain

05. Sights In The Abysmal Lure

06. Cesspool Coronation

07. At The Vanguard Of Deception