»

(Lien direct) FLESHGORE (Brutal Death Metal) vient de dévoiler le clip de "Talk To Me About God". Ce titre est issu de l'album Denial Of The Scriptures paru le 19 février dernier sur Xtreem Music.



01. Talk To Me About God

02. Inception Of Incursion

03. Stop The Possessor

04. Killing Relapse

05. Forgotten Knowledge

06. Bloody Hands Of Aggressor

07. New Ordeal Comes Into The World

08. Numinosum

09. Denial Of The Scriptures

10. Gorging On Mucus And Bile (Pyaemia Cover)