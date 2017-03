»

(Lien direct) NEPHILIM'S HOWL (Heavy/Black Metal), Through The Marrow Of Human Suffering, paraîtra le 19 mai chez I, Voidhanger Records, en format CD. L'artwork est de la photographe Maija Lahtinen et le layout de Francesco Gemelli. Voici le line-up :



Reavhan - Vocaux

AEK - Batterie et percussions

VJR - Guitares, basse et synthétiseur



Tracklist :



1. Void Reflections I - Remembrance (4:32)

2. Of Ordeals And Triumph (07:21)

3. Hate Revelations (10:00)

4. Against The Worlds That Bind Us (6:32)

5. Through The Marrow Of Human Suffering I, II & III (12:14)