»

(Lien direct) THE WIZARDS (Hard Rock / Heavy Metal) viennent de signer un deal avec Fighter Records. Le groupe sortira son nouvel album intitulé Full Moon In Scorpio le 16 mai prochain. Découvrez ci-dessous un premier extrait avec le titre "Avidya". Voici également le tracklisting :



01. Avidya

02. Calliope (Cosmic Revelations)

03. Odinist

04. Stardust

05. Leaving The Past Behind

06. Halftones To Eternity

07. Who Are You, Mr. Gurdjieff?

08. When We Were Gods