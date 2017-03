»

(Lien direct) NEPHILIM'S HOWL (Black Metal) aura pour titre Through The Marrow Of Human Suffering et sortira le 19 mai sur I, Voidhanger Records. Voici le tracklisting :



1. Void Reflections I - Remembrance

2. Of Ordeals And Triumph

3. Hate Revelations

4. Against The Worlds That Bind Us

5. Through The Marrow Of Human Suffering I, II & III