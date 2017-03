»

(Lien direct) MASTODON (Metal/Stoner) a dévoilé son tout nouveau clip. Il s'agit du titre "Show Yourself". Ce morceau est issu de l'album Emperor Of Sand à paraître le 31 mars sur Warner Music. Voici le tracklisting :



01. Sultan’s Curse

02. Show Yourself

03. Precious Stones

04. Steambreather

05. Roots Remain

06. Word To The Wise

07. Ancient Kingdom

08. Clandestiny

09. Andromeda

10. Scorpion Breath

11. Jaguar God