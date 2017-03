»

CONNOISSEUR (Stoner) sortira son nouvel album intitulé Over The Edge le 7 avril sur Tankcrimes Records. Le groupe propose aujourd'hui de découvrir la lyric video du titre "All Day Every Day". Voici le tracklisting :



01. The Stoning

02. All Day Every Day

03. Maximum Hashism

04. Boulevard of Broken Bongs

05.Weeding Out the Weak

06. It's Lit

07. Live to Smoke

08. I'd Rather Be Smoking Weed

09. The Answer

10. Mala Yierba

11. Free The Weed

12. The Doctor

13. Plague Mask

14. Cashed Out