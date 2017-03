»

DIVINE ELEMENT (Metal Extrême Épique), avec Ayloss (Spectral Lore, Tome of the Unreplenished), sortira son nouvel album, Thaurachs of Borsu, le 19 mai via I, Voidhanger Records (CD). Vous retrouvez Hannes Grossmann (ex-Obscura, Alkaloid,...) comme batteur de session sur ce long format. Voici la tracklist :



1. A Realignment With Destiny (2:13)

2. Thaurachs Of Borsu (4:52)

3. Onto The Trail Of Betrayal (7:45)

4. Beyond This Sea (4:54)

5. Interlude (The Point Of No Return) (1:30)

6. Call Of The Blade (6:34)

7. Traitor's Last Stand (7:36)

8. Augury For A Shapeless Future (2:39)