»

(Lien direct) AZARATH (Brutal Blackened Death Metal) a dévoilé un autre extrait de son nouveau disque In Extremis à paraître le 7 avril sur Agonia Records. Il s'agit de "Let My Blood Become His Flesh". Tracklist:



1. The Triumph of Ascending Majesty

2. Let My Blood Become His Flesh

3. Annihilation (Smite All the Illusions)

4. The Slain God

5. At the Gates of Understanding

6. Parasu Blade

7. Sign of Apophis

8. Into the Nameless Night

9. Venomous Tears (Mourn of the Unholy Mother)

10. Death