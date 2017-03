»

(Lien direct) King Of The Dead des Américains de CIRITH UNGOL (Heavy/Doom). Celle-ci sera disponible à compter du 28 avril, date à laquelle le groupe foulera les planches européennes pour la première fois de sa carrière (Keep It True en Allemagne). Voici le contenue :



01. Atom Smasher

02. Black Machine

03. Master Of The Pit

04. King Of The Dead

05. Death Of The Sun

06. Finger Of Scorn

07. Toccata In D Minor

08. Cirith Ungol

09. Last Laugh (Live)*

10. Death Of The Sun (Alt Mix)**

11. Master Of The Pit (Live)***

12. King Of The Dead (Live)***

13. Cirith Ungol (Live)***

* Live 1984 (bonus Track on original CD)

** alternative version (taken from Metal Massacre I)

*** Live at Frost & Fire Fest II at the Majestic Ventura Theater in Ventura on October 8th, 2016



Bonus-DVD track-listing (Live at The Roxy, West Hollywood, CA on January 19th, 1983):

01. Atom Smasher

02. I'm Alive

03. Black Machine

04. Master Of The Pit

05. King Of The Dead

06. Death Of The Sun

07. Finger Of Scorn

08. Cirith Ungol



Les pré-commandes sont d'ors et déjà lancées ici.