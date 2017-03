»

(Lien direct) Hurricanes And Halos est le titre du nouvel album de AVATARIUM (Doom Metal) qui sortira le 26 mai sur Nuclear Blast. Découvrez ci-dessous un premier extrait avec le titre "Into The Fire / Into The Storm".



01. Into The Fire / Into The Storm (Spotify)

02. The Starless Sleep

03. Road To Jerusalem

04. Medusa Child

05. The Sky At The Bottom Of The Sea

06. When Breath Turns To Air

07. A Kiss (From The End Of The World)

08. Hurricanes And Halos