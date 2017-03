»

(Lien direct) ALL PIGS MUST DIE (Crust/Hardcore) : en partenariat avec Kongfuzi Booking, Thrashocore vous propose de gagner non pas 1 mais 2 places pour le concert des Américains à Paris le jeudi 6 avril 2017 au Gibus avec Gust en 1ère partie. Pour ce faire, direction ce lien. Attention, plus que 2 jours pour participer!