(Lien direct) MARTHYRIUM (Black Metal) sortiront leur premier album, intitulé Beyond the Thresholds, le 15 avril prochain via BlackSeed Productions (CD et digital). Toutes les illustrations et le layout sont signés César Valladares. Ce long format a été mixé aux Moontower Studios puis masterisé au Necromorbus Studio. Le titre "Abominations" est en écoute sur Bandcamp.