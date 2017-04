News » Les news du 4 Avril 2017 News Les news du 4 Avril 2017 Skelethal » (Lien direct) SKELETHAL (Death Metal) vient de dévoiler un deuxième extrait de son premier album. Il s'agit du titre "Catharsis" en écoute ci-dessous. Ce dernier est tiré de l'album Of The Depths​.​.​. à paraître le 23 juin sur Hells Headbangers Records. Voici le tracklisting :



01. Sons Of Zann

02. Spectral Cemetery

03. Chaotic Deviance (YouTube)

04. Glimpse Of The Great Purpose

05. Catharsis

06. Pantheon Of The Abyss

07. Scaly Smelly Flesh

08. Outer Conviction

09. Morbid Ovation





Marthyrium - KRAKATOA - Necroblood

