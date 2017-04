»

(Lien direct) Architecture Of Future Tribes, le premier album de BVDK (Post/Black/Electronique), est sorti aujourd'hui en format digital. Vous pouvez acquérir - gratuitement - et écouter ce dernier sur la page Bandcamp du groupe. L'enregistrement a été effectué à La Main Noire Studio par Benjamin Marchal, qui s'est également chargé du mixage et du mastering. L'artwork et le logo sont l’œuvre de Sagamore/Buru.



La release party de ce premier long format aura lieu le 13 avril prochain à Nancy (La Machine) avec également Earth Moves (post-metal / screamo / shoegaze), Lypurá (screamo / emo) et Cassus (screamo / emoviolence) : https://www.facebook.com/events/388541801517126/