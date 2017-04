»

(Lien direct) The ALbums, une box limitée 5 LPs (deux éditions : noir et gris) comprenant les deux long formats de WARNING (Doom Metal) ainsi que le EP Bridges paraîtra le 26 mai chez Svart Records. C'est Costin Chioreanu qui a signé l'artwork.

Les deux albums, The Strength to Dream et Watching from a Distance, seront également disponible séparément - toujours en format vinyle et chez Svart Records - le 5 mai prochain. Les précommandes sont ouvertes à cette adresse.