News » Les news du 13 Avril 2017 News Les news du 13 Avril 2017 Demonical - Novembers Doom - Beastmaker » (Lien direct) DEMONICAL (Death Metal) vient d'annoncer le départ de son chanteur Sverker "Widda" Widgren qui faisait partie du combo depuis 2008. Son remplaçant est déjà connu il s'agit d'Alexander Högbom, qui officie dans CENTINEX et OCTOBER TIDE. A cette occasion le guitariste Eki Kumpulainen et le batteur Kennet Englund, qui étaient membres de session depuis 2015 deviennent membres à part entière.



Tout ce beau monde entrera en studio à l'automne pour enregistrer un nouvel album qui devrait sortir début 2018.

» (Lien direct) Hamartia est le nom du nouvel album des Américains de NOVEMBERS DOOM (Doom/Death) et sortira le 14 avril sur The End Records. Ce dernier est en écoute intégrale ci-dessous :



01. Devils Light

02. Plague Bird

03. Ghost

04. Ever After

05. Hamartia

06. Apostasy

07. Miasma

08. Zephyr

09. Waves In The Red Cloth

10. Borderline





» (Lien direct) BEASTMAKER (Doom) sortira son nouvel album le 19 mai sur Rise Above Records. Celui-ci aura pour titre Inside The Skull. Voici le tracklisting :



01. Evil One

02. Heaven To Hell

03. Now Howls The Beast

04. Of Gods Creation

05. Give Me A Sign

06. Nature Of The Damned

07. Psychic Visions

08. Inside The Skull

09. Night Bird

10. Sick Sick Demon

Malevolent Creation - Ulver

