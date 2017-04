»

(Lien direct) JAMBINAI (Post-Rock) et WINTER FAMILY (Funeral Pop). Ce dernier aura lieu le 21 avril à Mérignac (33).



Pour participer, rein de plus simple, il suffit de répondre à la question ci-dessous en envoyant un mail à dysthymie@thrashocore.com :



Quel est le titre du dernier album de Jambinai ?



INFORMATION DE DERNIERE MINUTE ET ANNULATION DU CONCOURS :



En me rendant sur la page de l'évènement afin de partager la news concernant le concours, j'ai pu voir que le concert a été reporté à novembre grâce à une anonyme ayant partagé le statut du groupe JAMBINAI hier.



Pour cette raison, nous annulons ce présent concours. Désolé !