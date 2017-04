»

(Lien direct) PESTILENCE (Death Technique) vient de signer sur Hammerheart Records pour la sortie en fin d'année d'un nouveau disque intitulé Hadeon. Le label devrait également rééditer à la même période les classiques du groupe, Malleus Maleficarum, Consuming Impulse, Testimony Of The Ancients et Spheres, en double CD et LP.