(Lien direct) VHÄLDEMAR (Heavy Metal), intitulé Old King's Visions, sortira le 4 mai via Fighter Records (division de Xtreem Music). Le titre "Howling at the Moon" est en écoute sur Youtube. La tracklist du EP est la suivante :



1. 1366 (Old King´s Visions Part V)

2. I Will Stand Forever

3. Intro

4. Howling at the Moon

5. Gorgar (Helloween cover)



Leur nouvel album Against All Kings est attendu pour octobre, toujours sur le même label, et une réédition de leur deux premiers albums paraîtra le 21 avril prochain (en double CD).