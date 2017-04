»

(Lien direct) R(a)ve paru en 2013, PËRL (Post Metal) est de retour en studio pour un nouvel opus dont l'enregistrement et le mixage sont assurés par Etienne Sarthou, batteur du groupe Aqme. Le mastering quant à lui sera assuré par Magnus Lindberg (Cult of Luna) et l'artwork par Jeff Grimal (The Great Old Ones). Une page crowdfunding sera prochainement mise en ligne pour pré-commander et financer une partie du disque. 2 petites vidéos des sessions de batterie et guitares sont disponibles.