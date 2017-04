News » Les news du 20 Avril 2017 News Les news du 20 Avril 2017 Dying Fetus - Jesus Piece - Malice At The Palace - Mutilated - The Wizards » (Lien direct) DYING FETUS (Brutal Deathcore) vient de dévoiler le premier extrait de son nouvel album. Il s'agit du titre "Fixated On Devastation" en écoute ci-dessous. Wrong One To Fuck With sortira le 23 juin via Relapse Records.





» (Lien direct) JESUS PIECE (Hardcore) et MALICE AT THE PALACE (Hardcore préparent la sortie d'un split 7" via Bridge Nine Records (en pré-commande ici). Découvrez ci-dessous un premier extrait avec le titre "Deny Reality". Les morceaux de ce split ont été mixés par Taylor Young au studio The Pit (Twitching Tongues, Nails) et masterisés au studio Audiosiege (Nails, Obituary, Code Orange). Voici le tracklisting :



01. Hive Mind (Jesus Piece)

02. Deny Reality (Jesus Piece)

03. My Target (Malice At The Palace)

04. S.Y.C. (Malice At The Palace)





» (Lien direct) MUTILATED (Death Metal) était un groupe français actif entre 1987 et 1993. Ces derniers ont sorti en leur temps deux démos depuis longtemps sold-out. Celles-ci ont été réunies en 2013 par le label Triumph Ov Death sous la forme d'une compilation particulièrement généreuse (démos / rehearsal / live / unreleased tracks...) disponible alors uniquement au format vinyle. Le label d'Avignon propose désormais une version double CD agrémentée d'un livret de 24 pages. Voici le tracklisting :



CD 1 :



01. Omens Of Dark Fate (Mutilator - Demo 1987)

02. Unholy Church (Mutilator - Demo 1987)

03. Wish My Death (Mutilator - Demo 1987)

04. Apocalyptic Prophecy (Mutilator - Demo 1987)

05. Rabid Axeman Slaughtering (Mutilator - Demo 1987)

06. Cabalistic Cryptograms (Mutilator - Demo 1987)

07. The Crown Of Death (Mutilated - Demo 1988)

08. Funerarium (Mutilated - Demo 1988)

09. Hysterical Corpse Dislocation (Mutilated - Demo 1988)

10. Cabalistic Cryptograms (Mutilated - Demo 1988 Bonus Track)

11. Graves of rebirth (Mutilated - Demo 1991)

12. Sorcery (Mutilated - Demo 1991)

13. Tormented Creation (Mutilated - Unreleased 7"EP 1993)

14. Evil Scriptures (Mutilated - Unreleased 7"EP 1993)

15. Evil Scriptures (Abyssals - Demo I 1994)

16. The Hole Of Souls (Abyssals - Demo I 1994)

17. Scarified (Abyssals - Demo I 1994)



CD 2 :



01. Cabalistic Cryptograms (Rehearsal May 1988)

02. Disincarnate Souls (Rehearsal June 1988)

03. Funeral Slumber (Rehearsal March 1991)

04. Tormented Creation (Rehearsal 1991)

05. Al-Azif (Rehearsal 1994 - Abyssals Daze)

06. Millenium Altar (Rehearsal Feb/March 1991)

07. Sorcery (Rehearsal Feb/March 1991)

08. Graves Of Rebirth (Rehearsal Feb/March 1991)

09. Evil Scriptures (Rehearsal 1992)

10. Evil Scriptures (Live Marseilles 04/16/93)

11. Intro (Live Lyon 13/12/92)

12. Tormented Creation (Live Lyon 13/12/92)

13. Sorcery (Live Lyon 13/12/92)

14. Millenium Altar (Live Lyon 13/12/92)

15. The Crown Of Death (Live Lyon 13/12/92)

16. Funeral Slumber (Live Lyon 13/12/92)

17. Evil Scriptures (Live Lyon 13/12/92)

18. Graves Of Rebirth (Live Lyon 13/12/92)

19. Tormented Creation (Live Verdalle 04/17/93)

20. The Crown Of Death (Live Paris 06/14/92)

21. Evil Scriptures (Live Mulhouse 08/08/93)

» (Lien direct) THE WIZARDS (Hard Rock / Heavy Metal) s'intitule Full Moon In Scorpio et sortira le 16 mai prochain sur Fighter Records. Découvrez ci-dessous leur tout dernier clip pour le titre "Calliope (Cosmic Revelations)". Voici également le tracklisting :



01. Avidya (YouTube)

02. Calliope (Cosmic Revelations)

03. Odinist

04. Stardust

05. Leaving The Past Behind

06. Halftones To Eternity

07. Who Are You, Mr. Gurdjieff?

08. When We Were Gods





VOIR AUSSI Les news du 19 Avril 2017

Saiva - Author & Punisher

AJOUTER UN COMMENTAIRE