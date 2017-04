»

(Lien direct) BEASTMAKER (Doom) s'intitule Inside The Skull et sortira le 19 mai sur Rise Above Records. Découvrez ci-dessous le tracklisting ainsi qu'un premier extrait avec le titre "Nature Of The Damned" :



01. Evil One

02. Heaven To Hell

03. Now Howls The Beast

04. Of Gods Creation

05. Give Me A Sign

06. Nature Of The Damned

07. Psychic Visions

08. Inside The Skull

09. Night Bird

10. Sick Sick Demon