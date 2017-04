»

(Lien direct) Le Style Black Metal vient de paraître sur Aedam Musicae. Voici ce que son auteur Bérenger Hainaut en dit:



"Le livre a été pensé et réalisé pour être accessible à toute personne intéressée par la découverte de ces musiques. En particulier, il s'adresse avant tout aux fans de metal, quel que soit leur degré de connaissance de ce style musical. J'y parle presque uniquement de musique, et je propose notamment "d'entrer" dans la matière sonore grâce à des analyses abordables. L'idée, c'est de permettre à chacun d'aller plus loin dans l'écoute de ces musiques (car l'analyse musicale débouche toujours sur des découvertes insoupçonnées !). En fait, à la fin de mes recherches, j'ai un peu écrit ce livre pour le jeune auditeur que j'ai été au début des années 2000, à l'époque où j'apprenais à différencier les styles de metal. Aujourd'hui, j'aimerais que ces travaux profitent à tout le monde et je cherche à les faire connaître".



Une rencontre-signature avec l'auteur se fera autour du livre le samedi 10 juin prochain à la Cité de la musique. Plus d'infos sur ce lien.