(Lien direct) WODE (Black Metal), intitulé Servants of the Countercosmos, sortira très prochainement via Avangarde Music (CD, vinyle et digital). Ce long format a été enregistré et mixé au Nø Studio puis masterisé à l'Audiosiege. L'artwork est une peinture réalisée par Mitchell Nolte. La tracklist est la suivante :



1. Crypt of Creation

2. Celestial Dagger

3. Temple Interment

4. Servants of the Countercosmos

5. Chaosspell

6. Undoing