(Lien direct) BELOW (Epic Doom) sortira son nouvel album intitulé Upon A Pale Horse le 19 mai via Metal Blade Records. Découvrez ci-dessous un nouvel extrait via le clip de "Disappearing Into Nothing". Voici également le tracklisting :



01. The Plague Within

02. Disappearing Into Nothing

03. The Coven

04. Upon A Pale Horse

05. Suffer In Silence

06. Hours Of Darkness

07. 1000 Broken Bones

08. We Are All Slaves