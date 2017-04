News » Les news du 26 Avril 2017 News Les news du 26 Avril 2017 Kalopsia - The Lurking Fear - Holycide - Below - Carach Angren - Crypt Rot - Lifeless » (Lien direct) KALOPSIA (Death Metal) intitulé Angelplague et sorti en vinyle le 31 mars dernier via Proper Death Records va être édité au format CD le 19 mai prochain. Découvrez ci-dessous un premier extrait avec le titre "Destined To Return".



01. Destined To Return

02. As The Serpent Devours

03. Christened Upon The Slab

04. Not Peace But Pestilence

05. Scorched Earth And Blackened Skies

06. Source Of My Evil

07. Surge Of Terror

08. Bitter Sacraments





» (Lien direct) THE LURKING FEAR (Death Metal) est un groupe suédois dans lequel on retrouve Tomas Lindberg (At The Gates, Lock Up...), Fredrik Wallenberg (Skitsystem), Jonas Stålhammar (God Macabre, Bombs Of Hades...), Adrian Erlandsson (At The Gates, The Haunted...) et Andreas Axelson (Disfear, Tormented...). Tout ce beau petit monde s'apprête à sortir un premier EP via le label Moondawn Records. Un teaser contenant des extraits des trois titres vient d'être publié. Il est disponible ci-dessous. En parallèle, le groupe travail toujours sur son premier album à paraitre cet été sur Century Media Records.





» (Lien direct) HOLYCIDE (Thrash) vient de publier son tout nouveau clip pour le titre "Human's Last Dawn". Ce titre est issu de l'album Annihilate...Then Ask! paru en février dernier via Xtreem Music.





» (Lien direct) BELOW (Epic Doom) sortira son nouvel album intitulé Upon A Pale Horse le 19 mai via Metal Blade Records. Découvrez ci-dessous un nouvel extrait via le clip de "Disappearing Into Nothing". Voici également le tracklisting :



01. The Plague Within

02. Disappearing Into Nothing

03. The Coven

04. Upon A Pale Horse

05. Suffer In Silence

06. Hours Of Darkness

07. 1000 Broken Bones

08. We Are All Slaves





» (Lien direct) CARACH ANGREN (Comédie Black Metal) sortira son nouvel album intitulé Dance And Laugh Amongst The Rotten le 16 juin prochain via Season Of Mist Records. Découvrez ci-dessous un nouvel extrait avec le titre "Charlie". Voici le tracklisting :



01. Opening

02. Charlie

03. Blood Queen

04. Charles Francis Coghlan

05. Song For The Dead (YouTube)

06. In De Naam Van De Duivel

07. Pitch Black Box

08. The Possession Process

09. Three Times Thunder Strikes





» (Lien direct) CRYPT ROT (Black / Death) sortira son premier album intitulé Embryonic Devils ce 28 avril via Southern Lord Records. Ce dernier est en écouté intégrale ci-dessous. Voici le tracklisting :



01. Segue

02. Chapters Of Torment

03. Scaphist Waste

04. Conffin Birth Post Mortal Fetal Extrusion

05. Pit Of Morbidity

06. Internal Organ Feast





» (Lien direct) LIFELESS (Death Metal) aura pour titre The Occult Mastery et sortira le 7 juillet sur FDA Records. Voici le tracklisting :



01. Prelude Kali Yuga

02. The Occult Mastery

03. Progenies Of A Cursed Seed

04. From Chaos Our Order Shall Rise

05. Delusions Of Grandeur

06. Rites Of Desolation

07. Interlude Dystopia

08. Insanity Reigns

09. Throes Of Dawn

Cavernlight - Kraanium

