(Lien direct) MAIM (Death Metal) sortira son nouvel album intitulé Ornaments Of Severity le 9 juin via Soulseller Records. Découvrez ci-dessous un premier extrait avec le titre "Aura Of Desperation". Voici également le tracklisting :



01. Caves Of Echoing Madness

02. Coffin Gloryhole

03. Aura Of Desperation

04. With Nails And Bolts

05. The Judas Cradle

06. Skeletons

07. Ceremonial Knife

08. Slaughterhouse

09. The Gnarling Dead

10. Crushing The Tomb

11. Sepulchral Haze