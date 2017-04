»

(Lien direct) PHOBIA (Grindcore) sortira son nouvel album intitulé Lifeless God le 2 juin prochain via Willowtip Records. Découvrez via le line ci-dessous un quatrième extrait avec le titre "Party In Hell" disponible sous forme de vidéo :



https://phobia.bandcamp.com/album/lifeless-god



Voici le tracklisting :



01. Out From The Ashes vidéo

02. Escalate To Madness

03. Killed It

04. Corpse Slayer

05. Damaged

06. Fuck Power Violence

07. Intimidator

08. Devotion

09. Human Default = Suck At Life

10. Everythings Vicious

11. Coward To Hate

12. Party In Hell vidéo

13. Tramatized

14. Outlaw Punks

15. Death To Freedom

16. Last Out

17. Torment Inside

18. New 4th Reich

19. From Where It Came

20. Lifeless God