(Lien direct) ASHCLOUD (Death Metal) a posté le titre "Suspended In Death" extrait de son nouvel album Kingdom of the Damned qui sortira le 20 juin via Xtreem Music. Tracklist:



01. Among the Grotesque

02. Kingdom of the Damned

03. Suspended in Death

04. Dansa pa Krossade Skallar (feat David Nilsson)

05. The Serpent King

06. Under Dödens Vingar pt. 4 (feat Rogga Johansson)

07. The Seven Tumpets of Hell

08. A Breath of Decay

09. When Empires are No More

10. Megeddio