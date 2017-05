»

(Lien direct) ACHERONTAS (Black Metal Orthodoxe). Il s'agit du titre "I AM-Ness The Tradition Of EYE". Ce titre est issu de l'album Amarta अमर्त (Formulas of Reptilian Unification Part II) qui sortira le 31 mai sur World Terror Committee Records. Voici le tracklisting :



01. Tablets Of Mercury

02. Schism Of Worlds

03. I-AM Ness - The Tradition of EYE

04. Sopdet Denudata

05. Yesod Inversum

06. Rosa Andromeda

07. Savikalpa Samadhi

08. Amarta