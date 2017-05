»

(Lien direct) GRIBBERIKET (Doom/Black Expérimental) ont dévoilé l'artwork - réalisé par Sindre Foss Skancke - de leur second album, intitulé Sluket, qui sortira prochainement via Dead Seed Productions (CD et vinyle). Un premier extrait, "See, Der Blev En Dod Udbaaren", a été mis en écoute sur SoundCloud. La tracklist est la suivante :



1. Sluket

2. Gjestebud

3. See, Der Blev En Død Udbaaren

4. Med Sine Lidelser

5. Nytelsen Og Oppløsningen