(Lien direct) NEIGE & NOIRCEUR (Black Metal Atmosphérique/Ambient) sortira un nouvel album, intitulé Verglapolis, le 20 mai prochain via Dukstone (CD limité et digital). Le titre "Pluie verglaçante et brouillard de glace" est en écoute sur le Bandcamp du label où les précommandes sont ouvertes. Voici la tracklist :



1. Le monde est une foret noire

2. L'hiver de force

3. Nordet - Les premieres neiges

4. Pluie verglaçante et brouillard de glace

5. Énergie noire

6. Ruines électriques