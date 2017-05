»

(Lien direct) EXCESS (Heavy Metal), groupe français de Heavy Metal ayant opéré jusqu'au début des années 90, va voir ses deux albums réédités au format CD par No Remorse Records. Sorti en 1986 et 1990, ces deux albums n'ont jamais été pressés en CD auparavant. Sortie prévue le 15 mai. Deux extraits sont disponibles ci-dessous :



"The Stranger" - Soudcloud

"Making You Blind" - Soudcloud



Voici le tracklisting de chacun :



Melting Point :



01. Foreign Lands

02. Rough Edge

03. Too Much

04. Glamour Girl

05. Burning the Night Away

06. The Stranger

07. Cut

08. The Game

09. Foreign’ Lands (Excess Demo 1985) (Bonus Track)

10. The Game (Excess Demo 1985) (Bonus Track)

11. Too Much (Excess Demo 1985) (Bonus Track)



The Fatal Touch :



01. The Fatal Touch

02. Making You Blind

03. On The Motorway

04. All In Black & White

05. American Woman

06. Foreign Lands

07. Cut

08. Glamour Girl

09. Burning The Night Away

10. Losing My Time (Unreleased Demo 1989) (Bonus Track)

11. Shame (Unreleased Demo 1989) (Bonus Track)

12. Sail Away (Unreleased Demo 1989) (Bonus Track)

13. Mystery Train (Unreleased Demo 1989) (Bonus Track)

14. Pull The Trigger (Shut Up Your Face, Open Your Ears Bonus Track)

15. I Won't Forget You (Shut Up Your Face, Open Your Ears Bonus Track)

16. Words I Can Say (Shut Up Your Face, Open Your Ears Bonus Track)