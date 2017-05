»

(Lien direct) PROFUNDIS TENEBRARUM (Black Metal) sortiront leur quatrième album, intitulé Disciples of Venomous Death, le 1er juillet sur le label français Egregor Records (Dysylumn) - en formats CD digipack et digital. Cette réalisation L'artwork est l’œuvre de Maxime Taccardi et un premier extrait, "Serpent Cult Abomination", est à découvrir sur la page Bandcamp du label :



Disciples Of Venomous Death by Profundis Tenebrarum