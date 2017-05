»

(Lien direct) GOATWHORE (Black/Death/Thrash) sortira son nouvel opus Vengeful Ascension le 23 juin via Metal Blade. Tracklist:



1. Forsaken

2. Under The Flesh, Into The Soul

3. Vengeful Ascension

4. Chaos Arcane

5. Where The Sun Is Silent

6. Drowned In Grim Rebirth

7. Abandon Indoctrination

8. Mankind Will Have No Mercy

9. Decayed Omen Reborn

10. Those Who Denied God's Will