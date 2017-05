»

(Lien direct) SKELETHAL (Death Metal) a récemment dévoilé un nouvel extrait de son premier album. Il s'agit du titre "Pantheon Of The Abyss" disponible ci-dessous. Of The Depths​.​.​. sortira le 23 juin sur Hells Headbangers Records. Voici le tracklisting :



1. Sons Of Zann

2. Spectral Cemetery

3. Chaotic Deviance (YouTube)

4. Glimpse Of The Great Purpose

5. Catharsis (YouTube)

6. Pantheon Of The Abyss

7. Scaly Smelly Flesh

8. Outer Conviction

9. Morbid Ovation

10. Soon To Be Dead (CD Bonus)

11. Macabre Oblivion (CD Bonus)



Of The Depths... by SKELETHAL