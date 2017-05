News » Les news du 10 Mai 2017 News Les news du 10 Mai 2017 Vesicant - Totengott » (Lien direct) VESICANT (Death Metal) intitulé Shadows Of Cleansing Iron sortira le 14 juillet sur Iron Bonehead Productions. Découvrez ci-dessous un premier extrait avec le titre "Blood Miller". Voici le tracklisitng :



01. Blood Miller

02. Shadow Of Death

03. Dismal Oubilette

04. Uncoiled Desolator

05. Enceladus

06. Carnage Ascended

07. Excoriation





TOTENGOTT (Celtic Frost Worship) sortira son premier album le 11 juillet sur Xtreem Music. Celui-ci aura pour titre Doppelgänger. Découvrez ci-dessous un premier extrait avec le titre "Delusion Of Negation". Voici le tracklisting :



01. Delusion Of Negation (08:48)

02. Satan Beside You (14:03)

03. Doppelgänger (21:31)





Ritual Necromancy - Ungesehen

