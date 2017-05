»

(Lien direct) WITCH VOMIT (Death Metal) sortira le 30 juin prochain un nouveau EP intitulé Poisoned Blood. Celui-ci sera disponible via 20 Buck Spin Records. Découvrez ci-dessous un premier extrait avec le titre "Doomed In The Realm Of The Dead" ainsi que le tracklisting :



01. Intro / Doomed In The Realm Of The Dead

02. Circle Of Blood

03. Accursed Temple Of The Great Deceiver

04. Fevers Of Torment