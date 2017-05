»

(Lien direct) ANIALATOR (Thrash Metal) vient de rééditer sur Xtreem Music ses démos et EPs entre 1987 et 1990 sur la compilation Mission of Death que vous pouvez écouter en intégralité sur Bandcamp. Les détails:



"Anialator" [EP '88]

01. Anialator

02. Nuclear Destruction

03. Extermination By Dawn

04. Mission of Death

"Anialator II" [EP '89]

05. Filicide

06. No Future

07. Fatal Decision

08. Anialator (Live)

09. Mission of Death (Live)

"Demo 1987"

10. Anialator

11. Feel the Pain

12. Nuclear Destruction

13. Mission of Death

"Demo 1990" [unreleased]

14. The Unexpected

15. Decimation

16. The Suffering